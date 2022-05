'Путин, ран эвей!' В песне участницы Евровидения-2022 от Хорватии услышали намек президенту-агрессору

Во время выступления на сцене Евровидения-2022 конкурсантки из Хорватии Миа Димшич с песней Guilty Pleasure, украинские фанаты услышали в тексте песни обращение к президенту России Владимиру Путину. В частности, вместо слов "would you ran away", что в переводе означает "убежишь ли ты со мной", зрители услышали "Putin ran away!" – "Путин, беги прочь!".

На украинской фан-странице Евровидения в Telegram комментаторы начали шутить о таком аудиальном совпадении. "Путин ран эвей. Классный текст у Хорватии!", – отметили администраторы канала.

Впрочем, как известно, конкурс позиционирует себя абсолютно аполитичным, поэтому такое звучание является лишь совпадением. В тексте припева песни нет ни одного упоминания Путина.

Артистка, известная в Хорватии певица и мультиинструменталистка, выступила под 11 порядковым номером. Она вышла на сцену с гитарой, а в номере приняли участие умелые танцоры.

