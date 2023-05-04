Пугачева – в России, Галкин – во Франции: шоумен исполнил мечту детей, но нарвался на хейт из-за решения супруги

Российский пародист Максим Галкин, который вместе со своей женой Аллой Пугачевой больше не живет в стране-агрессоре, свозил наследников в Диснейленд. В это время его супруга улетела в Москву, чтобы проводить в последний путь близкого друга Валентина Юдашкина. Не всем фолловерам понравилось решение Примадонны и они решили высказаться под постом у шоумена.

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Галкин продемонстрировал кадр со счастливыми Лизой и Гарри на фоне парижского парка развлечений в Instagram. Как он сообщил, они мечтали побывать в этом месте, потому звездный папа исполнил прихоть двойняшек. Подписчики Максима заметили, что брат и сестра очень похожи на родителей. Однако многих разозлила поездка Пугачевой на родину и они решили захейтить комика за данный поступок (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пользователи сети написали: пока Галкин "отрывается" в Париже, Аллу встречают с "сухарем и горчицей" в Москве. Большая часть комментаторов задала один и тот же вопрос, почему певица не рядом с семьей. Люди уверены, она не должна была возвращаться домой, ведь там ее не ждут.

"А где бабушка?", "А чего жена не прилетела? Детей жаль, лишили родины", "О, Галкин в Париже. А мы тут Аллку встречаем с сухарем и горчицей", "Долгожданных гостей встречают караваем, а нежданчиков, тем, что осталось от него", "Все знают, что Алла в Москве. Ну и ну", "Не побоялась приехать в Россию", – читаем под публикацией юмориста.

Но не обошлось и без приятных слов. Галкина попросили поддержать жену после смерти Юдашкина и повторить снимок, но уже вместе с ней. "Вы просто молодец, Максим. Вы и Алла замечательные родители", "Шикарные кадры. Спасибо, что делитесь. Красивые дети и счастливые родители", "Восхищаюсь вашей семьей", "Какие красивые дети, мечты сбываются", "Молодец папа, обещал – выполнил", – оставили свои мысли подписчики артиста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская актриса-путинистка Яна Поплавская уверена – Пугачева скоро разведется с Галкиным. Звезда "Красной шапочки" мечтает, чтобы исполнительница вернулась в Россию навсегда. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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