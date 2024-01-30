'Простая, приятная и губы нормальные'. Злата Огневич в куртке за 1400 грн и с символом уничтоженной 'Москвы' стала звездой сети

Украинская певица Злата Огневич стала звездой сети после встречи с львовским блогером Николасом Кармой, известным своими видеоопросами "Сколько стоит твой look?" Артистку львовянин заметил на одной из улиц, а она охотно рассказала собеседнику, что на ней надето.

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Ролик в Instagram Николаса Кармы в считанные часы собрал тысячи лайков и много комментариев с добрыми словами. Как выяснилось, встреча с Огневичем состоялась накануне ее концерта.

Певица рассказала, что именно перед прогулкой приобрела нежно-голубой пуховик ценой около 1400 гривен, а обула недешевые сапожки, которые добавила в свой гардероб три года назад примерно за 13 тысяч гривен.

Брюки "ноунейм", как выразилась сама артистка, обошлись ей в 2 тысячи гривен, а худи – подарок от дизайнера и подруги Огневич Ляли Согомонян. Из других подарков, которые имела при себе исполнительница, были сумка и украшение на шее.

Кулончик, ориентировочно стоящий 10 тысяч гривен, – это прототип ракеты "Нептун", потопившей российский крейсер "Москва" и ставшей символом уничтоженного корабля.

Сумка звезды, цену которой ей подсказал ведущий, тоже была подарком бренда JW PEI. По словам Николаса Кармы, она стоит 4500 грн.

Подписчики блогера в большинстве своем расхвалили артистку за скромность и образ, на который она не тратит много денег.

"Интересный факт: звезда, а одета просто, как простые украинские люди", "Так хорошо. Одежда, язык, тональность общения", "Просто и стильно! Без всех этих Cartier, Louis Vuitton, Chanel и гусиных губ", "Приятная, хрупкая, скромная и без долларовых бирок", "Казалось бы, артистка большого масштаба, а одета не за все деньги мира", "Простая, красивая и губы нормальные", – написали в комментариях.

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