Пропагандистка РФ Стриженова упала в эфире передачи о Крыме и Голодоморе в Украине. Видео

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова не заметила ступеньки и упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале".

Во время передачи гости обсуждали тему оккупации Крыма и Голодомора в Украине. Телеведущая принимала активное участие в дебатах, а когда решила прервать спор и объявила рекламную паузу, оступилась (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Такая политика. За что еще мы должны покаяться – после рекламы", – выкрикнула Стриженова, сделав несколько резких шагов назад.

Стриженова упала в прямом эфире Скриншот видео

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что российские медиа умышленно искажают образ Украины и украинцев, а также назвал топ-3 тезисов пропаганды страны-агрессора о нашем государстве.

Пропаганда №1: "Государственная власть Украины ущемляет русскоязычное население"

Пропаганда №2: "Украина – не самостоятельное государство, а инструмент западных политиков"

Пропаганда №3: "Санкции против Медведчука – это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году был выпущен каналом "Россия-1" пропагандистский фильм "Крым. Путь на родину".

В нем президент России Владимир Путин признавался, как спасал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и отдавал приказ о "возврате" Крыма в состав Российской Федерации.

Кроме того, глава страны-агрессора заверял, что крымчане якобы сами изъявили желание стать российскими гражданами и вынудили его осуществить это. Путин оправдывал себя тем, что "не мог бросить их под каток националистов".