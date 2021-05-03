Проект Пономарева 'Христос Воскрес!' ворвался в тренды в России. Видео

Украинское песнопение авторства украинского певца и композитора Александра Пономарева "Христос воскрес" всего за сутки набрало более 1 млн просмотров в YouTube и заняло первую строчку в украинских трендах этой социальной сети.

Кроме того, интерес к украинской музыке не обошел и российского зрителя. В тот же день наша композиция попала сразу на 37 место российских трендов YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, специально к празднику Пасхи украинские звезды спели "Христос Воскрес" в современной обработке двенадцатью языками.

Выполнили песнопение 12 украинских солистов: Александр Пономарев, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, DZIDZIO. К ним присоединились оперный певец Хэ Му и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Кроме того, участие в грандиозном проекте приняли оркестр, детский хор и дирижер Дмитрий Антонюк – художественный руководитель и главный режиссер Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ.

Одни и те же слова солисты пели на украинском, турецком, старославянском, итальянском, испанском, французском, польском, английском, греческом, грузинском и китайском. Схиархимандрит отец Серафим спел языке Иисуса Христа – арамейском.

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