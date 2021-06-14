Продюсер 'Танців з зірками' о смерти Чапкиса: извините, что не попрощался в больнице

Продюсер шоу "Танці з зірками" Владимир Завадюк отреагировал на смерть легендарного хореографа Григория Чапкиса. Он заявил, что такие, как танцор, "не умирают, а живут вечно".

Завадюк очень счастлив, что "смог прикоснутся к величине личности и таланта" Чапкиса. Соответствующий пост продюсер опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Если бы не вы, "Танці з зірками" никогда не были бы такими. Вы часто говорили мне, что эта работа держит вас в тонусе и мотивирует жить. А жить вы умели лучше нас 30-летних", – написал Завадюк.

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Кроме того, украинский продюсер выразил соболезнования старшему сыну Чапкиса –Грегу. Он отметил, что танцор очень гордился им.

Также Завадюк поблагодарил Чапкиса "за пример, безумную любовь к танцу и неустанную веру в талант других".

"Спасибо, что несли культуру, традиции, праздник, лоск. И извините, что лично не попрощался с вами в больнице. Хотя, думаю, вы бы хотели, чтоб я запомнил вас в белом фраке, как в крайнем эфире", – подытожил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Наталья Могилевская отреагировала на смерть легендарного хореографа Григория Чапкиса. Артистка заявила, что танцор всегда был на высоте, и она хочет запомнить его именно таким.