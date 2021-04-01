Притула устроил конкурс на знание городов Украины и необычно поздравил победителя

Украинский телеведущий, актер и стендап-комик Сергей Притула в социальной сети устроил конкурс, победителя которого ожидал уникальный приз – исполнение песни от знаменитости.

На своей странице в Facebook звезда предложил пользователям угадать, на фоне каких украинских городов он сфотографировался. А также сразу пообещал, что тот, кто ответит правильно, получит от него "премию" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Немного покатался по Украине. Кто сможет идентифицировать все города? У кого получится сделать это быстрее других...Что-нибудь придумаю, как премировать в комментариях", – говорится в подписи к снимкам.

Счастливчиком оказался Илья Симоненко, который отгадал все шесть городов за четыре минуты с момента публикации.

Когда же телеведущий поинтересовался, как мужчина смог так быстро справиться с поставленной задачей, тот ответил, что "был в этих городах по несколько раз".

Публикация Сергея Притулы. facebook.com/serhiyprytula

Комментарий победителя.

Притула устроил конкурс на знание городов Украины. facebook.com/serhiyprytula

Притула спел песню для победителя. facebook.com/serhiyprytula

Как сообщал OBOZREVATEL, Притула удивил трехлетнюю дочь фокусом и показал ее реакцию на видео. Телеведущий показал, как наливает в бокал воду и накрывает его сверху салфетками. Затем он перевернул это и, вероятно, дочь Соломия ожидала увидеть, как вода выльется, но в результате девочка была шокирована, что жидкость осталась на месте.