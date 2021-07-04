Принц Уильям похвалил Украину за матч против Англии на Евро-2020

Британский принц Уильям прокомментировал игру украинской сборной во время матча против Англии на Евро-2020, которая завершилась со счетом 0:4 в пользу англичан. Так, по его словам "Украина хорошо сыграла".

Об этом герцог Кембриджский заявил на своей официальной странице в Twitter. Принц смотрел игру дома и после ее завершении решил поблагодарить командам за прекрасный матч.

"Еще одна первоклассная командная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!" – написал в соцсети герцог.

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Ранее также прокомментировала игру сборной Англии и Украины на Евро-2020 посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Дипломат написала в Twitter, что это была "замечательная игра, сыгранная между добрыми друзьями". Сама Симмонс смотрела игру, которая проходила в Риме (Италия), находясь в Одессе.

К слову, ранее принц Уильям, его супруга герцогиня Кембриджская вместе с их сыном принцем Джорджом появились на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года, где играли сборные Англии и Германии. Королевская семья присутствовала на стадионе, где сам герцог не сдерживал своих эмоций и активно болел за сборную.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцы Уильям и Гарри обменялись сообщениями о громкой победе Англии над Германией на Евро-2020. Но при этом отношения братьев остаются натянутыми.