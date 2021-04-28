Принц Уильям не может простить Меган Маркл за поведение с его женой – СМИ

Принц Уильям до сих пор не может смириться с публичным заявлением Меган Маркл о том, что его жена Кейт Миддлтон якобы обидела ее и довела до слез накануне свадьбы с принцем Гарри.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, Кейт всего лишь пыталась помочь Меган разобраться в королевских обязанностях, но ее усилия постоянно неправильно толковались.

"Но обвинить Миддлтон публично в том, что она заставила ее плакать, было "выше всяких похвал". Меган прекрасно понимала, что Кейт не смогла бы дать ей отпор. Уильям считает, что это нечестно", – заявил источник.

По словам инсайдеров, принц Уильям еще с начала отношений брата с Маркл сомневался в актрисе. Поэтому он просил Гарри не торопить события и не принимать поспешных решений. Герцога Кембриджского также беспокоило, что Меган больше думает о личной жизни, чем об интересах монаршей семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принцы Уильям и Гарри вместе покинули часовню Святого Георгия после церемонии прощания с их дедушкой – принцем Филиппом. Между ними состоялся разговор, к которому также присоединился их отец принц Чарльз.