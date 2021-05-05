Принц Уильям и Кейт Миддлтон создали собственный YouTube-канал

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон создали аккаунт на видеохостинге YouTube. Герцоги Кембриджские записали видеообращение с приветствием, в котором показали нарезку из разных поездок и визитов.

Соответствующий ролик знаменитости опубликовали на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Какой именно будет контент на YouTube герцогов – пока неизвестно.

"Лучше поздно, чем никогда – теперь мы на YouTube", – коротко написали супруги.

Видео началось с обращения принца Уильяма к жене: "Будь осторожна, потому что это все записывает…", на что женщина ответила: "Я знаю" и посмеялась.

Стоит отметить, что количество подписчиков на платформе за несколько часов выросло почти до 70 тысяч человек, и продолжает расти дальше.

Коротко о знаменитостях:

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомилась в 2001 году в Сент-Джеймсском университете. Герцог сразу заметил яркую юную девушку, потому что на посвящении первокурсников Кейт признали самой красивой ученицей.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. У пары трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые основали продюсерскую компанию, подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix.