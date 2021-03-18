Принц Уильям и Кейт Миддлтон покинули дворец после скандального интервью Опре

В четверг утром, 18 марта, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом покинули Кенсингтонский дворец из-за последствий интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл Опре Уинфри.

Как сообщает издание Daily Mail, герцог Уильям обеспокоен тем, что частный разговор с его братом будут транслировать по американскому телевидению (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что ранее телеведущая Гейл Кинг, которая дружит с женой Гарри Маркл, рассказала, что герцог Сассекский впервые поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и старшим братом принцем Уильямом после скандального интервью, но переговоры были пока "не продуктивны".

После этого Уильям насторожился тем, что дальнейшие разговоры с братом и его женой могут появиться на американских телеканалах.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нашла некоторые заявления герцогини Сассекской Меган Маркл в интервью Опре Уинфри крайне "унизительными". О ситуации рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

В интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом.

Также Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.