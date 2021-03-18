Принц Уильям и Кейт Миддлтон покинули дворец после скандального интервью Опре
В четверг утром, 18 марта, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом покинули Кенсингтонский дворец из-за последствий интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл Опре Уинфри.
Как сообщает издание Daily Mail, герцог Уильям обеспокоен тем, что частный разговор с его братом будут транслировать по американскому телевидению (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отметим, что ранее телеведущая Гейл Кинг, которая дружит с женой Гарри Маркл, рассказала, что герцог Сассекский впервые поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и старшим братом принцем Уильямом после скандального интервью, но переговоры были пока "не продуктивны".
После этого Уильям насторожился тем, что дальнейшие разговоры с братом и его женой могут появиться на американских телеканалах.
Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нашла некоторые заявления герцогини Сассекской Меган Маркл в интервью Опре Уинфри крайне "унизительными". О ситуации рассказала королевский эксперт Кэти Николл.
В интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом.
Также Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.