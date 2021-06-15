Принц Гарри за день до свадьбы с Меган Маркл звонил своей бывшей возлюбленной Челси, с которой встречался около семи лет. Герцог Сассекский понимал, что должен поговорить с девушкой, чтобы уладить все отношения.

По словам инсайдеров, Челси очень эмоциональная и поэтому сильно плакала перед тем, как идти на церемонию бракосочетания Гарри и Меган. В конце разговора с принцем девушка сказала, что не будет срывать свадьбу королевской четы. Об этом пишет издание Express.

Отметим, Гарри и Челси впервые встретились в Кейптауне в 2004 году. У них были бурные отношения, но в 2011 году они расстались, так как девушка любила быть в центре внимания и ей не нравилась суета, связанная с тем, чтобы стать членом королевской семьи.

Видео дня

В результате Гарри и Челси остались друзьями. Кроме того, они испытывают огромное уважение друг к другу.

К слову, в июле 2016 года принц Гарри и Меган Маркл пошли на первое свидание вслепую в таунхаусе на Дин-стрит в Лондоне. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, герцог Сассекский принц Гарри рассказал, что в 2016 году он со своей супругой Меган Маркл пытались оставаться инкогнито. Так, пара тайно отправляла друг другу сообщения со списками продуктов, находясь в супермаркете.