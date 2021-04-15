Принц Гарри покинет Британию сразу после похорон своего деда

Принц Гарри, который прибыл в Британию для участия в церемонии прощания со своим дедом, принцем Филиппом, вернется в США всего через 24 часа после окончания мероприятия.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник. Герцог Сассекский намерен как можно скорее воссоединиться со своей беременной женой Меган Маркл и их сыном Арчи.

Издание отмечает, что на данный момент принц Гарри находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж, которая находится недалеко от Виндзорского замка. Здесь живет его двоюродная сестра Евгения вместе с семьей.

Принц Гарри и Меган Маркл

Напомним, что муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят 17 апреля в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. В Британии объявили национальный траур – королевская семья будет скорбеть 30 дней.

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