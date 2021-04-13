Принц Гарри отреагировал на смерть Филиппа и поделился воспоминаниями о нем

Принц Гарри заявил, что его покойный дедушка – Филипп – был человеком чести и преданным мужем королевы Елизаветы II. По словам герцога, он навсегда покорил сердца всех, кто когда-либо находился рядом с ним.

Гарри отметил, что принц Филипп был с прекрасным чувством юмора и благодаря своему обаянию мог легко удерживать внимание всех людей, которые находились с ним в одной комнате, и никто не мог догадаться, что он скажет дальше. Об этом передает издание CNN.

Также герцог поблагодарил дедушку "за службу, преданность бабушке и за то, что он всегда был самим собой".

"Для меня он был просто дедушкой: мастером барбекю, легендой стеба и невероятно дерзким до конца жизни. Он был опорой для Ее Величества королевы и был невероятно предан ей на протяжении 73 лет брака. Я мог бы продолжать и дальше и знаю, что он прямо сейчас, держа в руках пиво, сказал бы: "О, да, продолжай", – добавил принц Гарри.

Принц Филипп был с прекрасным чувством юмора

Герцог подчеркнул, что всем очень будет не хватать принца Филиппа, но о нем "обязательно будет помнить вся нация, и весь мир".

"В сердцах Меган, Арчи, в моем сердце, и сердце твоей будущей правнучки ты занимаешь особое место", – сказал Гарри.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Принц Уильям прокомментировал смерть своего дедушки, принца Филиппа. Уильям отметил, что никогда не будет принимать как должное особые воспоминания его детей и вспомнил случай, когда прадедушка приехал в карете за ними.