Принц Гарри и Меган Маркл не жалеют о том, что отказались от королевских обязанностей – СМИ

Королевские биографы Кэролайн Дюран и Омид Скоби выпустили обновленную версию биографии принца Гарри и Меган Маркл "В поисках свободы" (Finding Freedom). В ней идет речь о том, что супруги Сассекские не сожалеют о своем решении отказаться от королевских обязанностей и переехать в США.

Так, в скандальном интервью Опре Уинфри Меган и Гарри сделали сенсационные заявления о расизме в королевской семье и мыслях о суициде. После чего супруги отметили, что Елизавета II не взяла на себя "полную ответственность" за вопросы, которые они подняли во время разговора с Опрой. Об этом сообщает издание Mirror (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Какими бы сложными ни были последние годы, источники, близкие к Сассексам, говорят, что ни Гарри, ни Меган не сожалеют о принятых ими решениях", – говорится в отрывке из книги.

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Кроме того, в сериале Apple TV "Меня, которого ты не можешь видеть" Гарри сказал о "полном пренебрежении" со стороны королевской семьи и раскритиковал принца Чарльза за его "родительские обязанности".

К слову, в первой версии книги "В поисках свободы" рассказывается о периоде жизни Меган и Гарри в королевской семье, пока они не приняли решение начать новую жизнь в США. Книга была опубликована в прошлом году, а новая версия появится уже 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл и ее супруг принц Гарри отреагировали на события, которые происходят в Афганистане. Они сказали, что невероятно шокированы всем происходящим и от этого просто "потеряли дар речи". Супруги выразили поддержку афганскому народу.