Принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Видео

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Он поблагодарил всех за огромную поддержку и теплые слова.

Видеозапись из загородного дома принца Уэльского в Тетбери, графство Глостершир, появилась на официальной странице монархов в Youtube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я только хотел сказать, что мой отец последние 70 лет был самым потрясающим и преданным слугой королевы и всей моей семьи. Он был очень любимым и уважаемым человеком. Он был бы тронут тем, как много людей скорбят по нему…", – произнес он в своей речи.

Похорон герцога Эдинбургского состоится в часовне Святого Георгия 17 апреля в 15:00. Служба будет проходить на территории Виндзорского замка. Гроб принца Филиппа будет украшен его гербом, военно-морской фуражкой и мечем. Везти его будут в катафалке Land Rover.

Принц Чарльз выступил с речью после сметри отца. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кому перейдут титулы супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Так, они автоматически перешли к его старшему сыну – принцу Уэльскому Чарльзу.