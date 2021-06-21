Принц Чарльз показал детское фото принца Уильяма в честь его дня рождения

Наследник престола принц Чарльз и его супруга Камилла поздравили герцога Кембриджского Уильяма с днем рождения знаковым фото. В честь 39-летия герцога, которое он отмечает 21 июня, они опубликовали новый пост в социальной сети.

На одном из фото сын британской королевы Елизаветы II держал на руках шестимесячного Уильяма. Черно-белый кадр был сделан в декабре 1982 года в Кенсингтонском дворце. Снимок появился на официальной странице принца Уэльского и его супруги в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На втором снимке принц Уильям был запечатлен в компании герцогини Корнуольской на церемонии открытия Invictus Games в 2014 году.

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Герцог Кембриджский на своей странице в социальных сетях поблагодарил родных за трогательное поздравление.

Напомним, что принц Уильям является вторым в очереди на королевский престол после своего отца принца Чарльза. Он появился на свет в больнице Святой Марии в Паддингтоне в 21 июня 1982 года в 21.03. Малыш был первенцем Чарльза и покойной принцессы Уэльской Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Чарльз поделился архивным снимком, на котором он изображен со своим отцом принцем Филиппом. Так, с помощью этого черно-белого фото герцог Уэльский украсил благодарственную открытку, которую разослал британским подданным.