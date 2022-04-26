Принц Чарльз брал с собой в путешествии кровать, сиденье для унитаза и туалетную бумагу – The Palace Papers

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз в путешествии брал с собой кучу вещей, якобы привозимых на грузовике за день до его приезда. Среди них: кровать, сиденье для унитаза, туалетная бумага и многое другое.

Список не редактировался в зависимости от дальности поездки, а всегда включал одни и те же предметы гигиены, мебель и даже картины. Об этом пишут в Page Six со ссылкой на книгу The Palace Papers (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Автор книги Тина Браун пообщалась с бывшим помощником принца Чарльза Майклом Фосеттом, который отвечал за то, чтобы личные вещи сына королевы вовремя доставили на место.

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Он рассказал, что за монархом все время следовал грузовик с ортопедической кроватью, личным сиденьем для унитаза, специальной туалетной бумагой и двумя картинами, где написаны пейзажи.

"Когда он останавливался в загородных домах друзей, накануне прибывал грузовик, привозивший его кровать, мебель и даже картины, которые вешали в комнате, где ночевал Чарльз", – говорится в книге.

Рассказывают, что принц также заранее обсуждал свои пожелания по меню, в отличие от королевы, которая всегда ела то, что подавали. Иногда он приходил на ужин с офицером охраны, который готовил мартини и передавал его дворецкому, а тот затем подавал напиток Чарльзу в его собственном бокале.

Такие пожелания были у старшего сына Елизаветы II в молодости, однако доподлинно неизвестно расширился или сузился список вещей, которые он сейчас берет с собой в путешествии.

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