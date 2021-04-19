Приходько впервые показала свой Lexus за 1,5 млн грн. Фото и видео

Украинская певица Анастасия Приходько провела журналистам ревизию своего авто марки Lexus 570, который приобрела за 58 тысяч долларов (около 1,5 млн гривен). По словам артистки, это не ее личный транспорт, а семейное имущество с мужем на двоих.

Знаменитость опубликовала на странице в Instagram сюжет программы "Невероятная правда о звездах", в котором заявила, что на машине она всегда ездит по делам с возлюбленным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, внутри автомобиля – кожаный салон и идеально чисто. По словам Приходько, ее супруг не любит, чтобы в машине было что-то лишнее, поэтому у него на первом месте, чтобы все было аккуратно.

В бардачке певицы есть множество различных предметов, которые могут стать полезными: антисептики, влажные салфетки, медицинские маски и резинка для волос.

Также артистка призналась, что за время вождения у нее есть всего один штраф, который она оплатила. На случай, если женщину останавливает полиция, она показывает свои старые карточки для автографа, чтобы ее отпустили.

Кроме того, Приходько ответила на откровенный вопрос по поводу того, был ли у нее секс в машине – певица сказала нет.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками снимком, на котором впервые показала своего новорожденного ребенка. В кадре знаменитость держала малыша на руках.