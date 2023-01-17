Появились подробности смерти режиссера Бобало возле Бахмута: добровольно ушел из артиллерии в пехоту и отразил три атаки вагнеровцев

Украинский продюсер Алексей Потапенко раскрыл подробности последних дней жизни режиссера и защитника Олега Бобало, о смерти которого стало известно 21 декабря. Смертельное ранение, как выяснилось, герой получил в селе Клищеевка, что в 9 километрах от Бахмута Донецкой области.

Видео дня

Незадолго до судьбоносной битвы он отразил три жестокие атаки вагнеровцев. Об этом Потап рассказал в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Друг погибшего защитника поделился, что собратья дали Бобало позывной "режиссер", ведь до 24 февраля 2022 года он прославился своими клипами, кино и рекламными роликами. Впрочем, жизнь воина кардинально изменилась после полномасштабного нападения России на Украину.

Он вступил в ТРО, а затем стал защитником в составе ВСУ. Но и на передовой Олег Бобало не оставлял камеру и часто снимал видео. Его жизнь оборвалась в ночь с 19 на 20 декабря.

"Клещеевка. 9 км от Бахмута. Он мог не идти, а остаться на базе. Он был артиллеристом, но добровольно пошел пехотинцем, потому что не хватало людей, а надо было спасать ребят. Он отразил три страшные атаки не чмобиков и зеков, а профессиональных убийц – вагнеровцев", – поделился Потап.

На поле боя герой спасал жизнь собратьев и крепко стоял в адском сражении, но осколочное ранение несовместимое с жизнью забрало у Украины талантливого режиссера и храброго воина.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что 19 декабря в боях за Украину погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко. Он был артистом ансамбля им. П. Вирского. В конце февраля мужчина вступил в ряды ВСУ и пошел защищать нашу страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!