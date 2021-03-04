Появились новые подробности операции 99-летнего принца Филиппа

В среду, 3 марта, 99-летний принц Филипп перенес успешную операцию из-за ранее существовавшего сердечного заболевания. Так, процедура могла включать в себя установку кардиостимулятора или второго стента.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на специалистов в области кардиологии. По словам инсайдеров, первый стент герцогу Эдинбургскому установили во время операции на сердце в 2011 году в Королевской больнице Папворта в Лондоне.

Отмечается, что еще одна процедура могла понадобиться принцу Филиппу из-за инфекции в организме, которая дала осложнение на сердце и повлекла частичную закупорку его коронарной артерии.

"Инфекция могла дать осложнение на сердце и спровоцировать незначительный сердечный приступ или нестабильную стенокардию", – говорится в публикации.

Также специалисты предполагают, что врачи могли заменить герцогу стент, который был установлен десять лет назад, или устранить закупорку, которая образовалась внутри него. Кроме того, отмечается, что принцу Филиппу могли установить кардиостимулятор для лечения его сердечного заболевания.

"Ранее не было предположений о том, что герцог страдал от нерегулярного сердцебиения, хотя у него действительно есть сердечное заболевание, которое может спровоцировать это. Поэтому установка кардиостимулятора является менее вероятным вариантом", – отметил доктор Малхотра.

Напомним, что принца Филиппа госпитализировали 16 февраля в частную больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия. Позже врачи диагностировали у супруга Елизаветы II инфекцию. Источники не уточняли какую именно, но заверили, что это не связано с коронавирусом.

1 марта 99-летнего герцога Эдинбургского перевели в больницу святого Варфоломея, где ему назначили несколько диагностических процедур.

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