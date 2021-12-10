Повалий похвасталась лицом после уколов красоты. Фото

Сегодня, 10 декабря, свой день рождения отмечает известная украинская певица Таисия Повалий. Знаменитости исполнилось 57 лет. В связи с этим она призналась поклонникам, что делала многочисленные уколы красоты и поделилась фотографией лица.

Праздничное селфи артистка опубликовала на личной страничке в Instagram. Коллеги по шоу-бизнесу и фанаты из Украины и России усыпали именинницу комплиментами и пожеланиями. Однако, традиционно, нашлись и критики внешности Повалий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На фото исполнительница позирует с обильным вечерним макияжем. Внимание привлекает необычное украшение на голове – кокошник из больших ракушек, жемчуга и прочей морской атрибутики. С обеих сторон лица выпущены пряди белоснежных локонов, а на шее виднеется золотое ожерелье.

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"57! Ну и что, что уколы красоты на лице? Зато как выгляжу", – сделала сама себе комплимент певица.

Поклонники под публикацией поздравили вокалистку с днем рождения, пожелав ей творческого вдохновения, новых хитов и, конечно же, женского счастья. Среди обилия "тостов" можно встретить и пожелания на украинском языке. Однако многие подписчики отметили, что оценить внешность Повалий очень сложно, поскольку на лице, помимо инъекций и большого количества косметики, есть фильтры и фотошоп.

"Под толстым шаром грима и результатов уколов – красоты не видно", "Выглядите на 60, ничего особенного", "А если лицо умыть и фильтры убрать?", – комментировали селфи звезды в соцсетях.

Коротко о знаменитости:

Таисия Повалий – украинская исполнительница, экснардепка от Партии регионов и приближенная к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Родилась 10 декабря 1964 г. в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области.

Популярные песни: "Одолжила", "Отпусти", "Пусть вам повезет в любви", "Чай с молоком" и другие.

Напомним:

В 2018 году Повалий сделала скандальное заявление в Кремле. Артистка убеждала, что на родной Украине "на нее начались гонения";

В 2019 году в День Независимости Украины Таисия и Светлана Лобода выступили на российском фестивале "Новая волна";

Тогда же певица утверждала, что вынуждена гастролировать по России, ведь на родной земле ей не дают работать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Таисия Повалий выступила на певческой передаче "Две звезды. Родители и дети" на российском пропагандистском "Первом канале". Компанию артистке составил ее 38-летний сын Денис, который к тому же похвастался кадрами из Москвы.