Эти звезды красиво состарились и выглядят великолепно: кому годы к лицу. Фото

Девушки не хотят стареть и даже боятся себя представлять после 50 лет. Однако, есть женщины, которым годы идут на пользу.

Голливудские актрисы 80-х и 90-х удивляют поклонников потрясающим внешним видом, отсутствием морщин и жизнерадостностью в почтенном возрасте. OBOZREVATEL собрал звезд, чья внешность не выдает возраст.

61-летняя Ребекка Де Морнэй была известной в Голливуде в 80-х. Актриса снималась во многих фильмах, с годами мало чем изменилась и очень хорошо "постарела".

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Известную актрису Деми Мур узнает каждый, а вот в молодости она выглядела менее ярко. Несколько раз женщина получала награду за худшую женскую роль, но ее выразительные глаза и фигуру знают миллионы.

Модель Клаудия Шиффер является иконой стиля и красоты. 50-летняя актриса выглядит потрясающе.

Николь Кидман является лауреатом премии "Оскар". Голливудская актриса в 53-летнем возрасте выглядит, будто только начинает карьеру.

София Лорен начала кинокарьеру в 16 лет. Звезда признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале, получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.

Бизнесвумен и порноактриса Дженна Джеймсон с возрастом становится все больше сексуальной.

Лоне Андерсон – известная американская актриса, прославившаяся во многих фильмах. В 75-летнем возрасте звезда выглядит потрясающе красиво и ярко.

Американская актриса Алисия Сильверстоун в 90-х была звездой среди подростков, благодаря киноленте "Увлечение".

Каждая женщина хотела бы быть похожей на Линду Лусарди в свои 60 лет.

Сара Мишель Геллар стала известной, благодаря роли "Баффи – истребительница вампиров".

Линда Хейнс ранее была актрисой, а сейчас занимается юриспруденцией.

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