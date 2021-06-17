Эти звезды красиво состарились и выглядят великолепно: кому годы к лицу. Фото
Девушки не хотят стареть и даже боятся себя представлять после 50 лет. Однако, есть женщины, которым годы идут на пользу.
Голливудские актрисы 80-х и 90-х удивляют поклонников потрясающим внешним видом, отсутствием морщин и жизнерадостностью в почтенном возрасте. OBOZREVATEL собрал звезд, чья внешность не выдает возраст.
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