Потапу начали поступать угрозы из России из-за его обращения к россиянам: мы все делаем правильно!

Известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) заявил, что ему стали поступать угрозы от россиян. Причиной тому послужило то, что он обратился к жителям России с призывом остановить войну.

Соответствующее заявление он сделал на личной странице в Instagram. "О! Пошли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно! Значит голоса, которые рассказывают правду, слышны! Значит, мы будем продолжать говорить об ужасе войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу землю – дело чести, дело совести, дело каждого, кто любит Украину", – написал Потап (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Шоумен отметил, что уверен, в том, что он не один такой, в чью сторону полетели угрозы.

"Угрозы полетели в сторону всех ,кто открывает глаза на "спецоперацию", которая является геноцидом и войной ,со стороны Путина. Раньше я бы, наверное, занервничал бы, но глядя на кадры из Чернигова, которые я вам покажу в следующем посте, возникает только злость и ненависть к тем, кто несёт войну!", – написал артист.