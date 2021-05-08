Потапу – 40: как пришел в шоубиз и что о нем думают звезды

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) 8 мая отмечает свой день рождения – артисту исполняется 40 лет.

Многие украинские знаменитости не только поздравили коллегу по сцене, пожелав искренние и добрые слова в его адрес, но и рассказали, что думают о Потапе, говорится в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Потап еще в начале карьеры был очень амбициозный. В нем много харизмы и он пишет очень классные тексты", – признавалась певица Ольга Цыбульская.

А вот артист Монатик вспомнил, как впервые познакомился лично с Потапом.

"Мое первое знакомство с Потапом произошло на съемках его клипа "Выкрутасы", где я был в качестве танцора. Тогда я ему отправлял демо-версию своего первого альбома", – заявил Монатик.

Настя Каменских также призналась, что у Потапа практически нет свободного время, поскольку он все время в работе.

"У Потапа не бывает время, когда он не создает песни. Он создает их каждую секунду. И когда наступает время, что он не пишет, в этот момент я с ним могу о чем-то поговорить", – признавалась артистка.

Высказал свое мнение о продюсере и певец Олег Винник. Он рассказал, что по-настоящему уважает его, как артиста.

"Для меня Потап огромный пахарь и профессионал, который уважает своих коллег и я его уважаю", – заявил Олег.

Кроме того, в программе сам Потап признался, как будет отмечать свой день рождения. По словам артиста, он не планирует пышное празднование.

"Как буду праздновать день рождения? В кругу семьи, очень скромно у себя дома. Я ничего не заказывал друзьям. В последнее время начал собирать коллекцию украинских произведений искусства – какой-то кувшин, картину или скульптурку с удовольствием приму в знак уважения", – говорил певец.

Отметим, что творческая карьера Потапа началась в 2000-х годах, когда он стал участником группы "ВуЗВ" (Вхід у Змінному Взутті). Его песня "Штольня" была саундтреком к украинскому фильму ужасов.

Настоящая популярность и слава пришла к Алексею после создания дуэта "Потап и Настя", в котором он был и продюсером, и сценаристом, и автором песен. Их дебютная песня под названием "Не пара" стала хитом международного уровня. В 2008 известный дуэт выпустил первый альбом с аналогичным названием.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядел Потап в 18 лет с волосами. Артист сфотографировался в светлых джинсах и серой футболке с принтом. Соответствующий архивный снимок он опубликовал на личной странице в социальных сетях.