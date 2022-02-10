Потап показал редкое фото мамы, которая выглядит очень молодо

Популярный украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, опубликовал редкий снимок, на котором позирует его сын и мама. Фотографией музыкант поздравил близкого человека с днем рождения.

9 февраля Людмиле Анатольевне исполнилось 64 года, однако поклонники музыканта были крайне удивлены такой цифре, поскольку женщина выглядит очень молодо для своих лет. Семейный кадр Потап оставил на личной странице в Instagram.

Именинница позировала перед камерой вместе со своим 13-летним внуком Андреем, которого рэпер назвал в честь своего отца – Андрея Алексеевича. Как можно понять по фото, семья отмечала праздник в одном из киевских ресторанов.

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"Мама и сын! С Днём Рождения ! Мы тебя любим", – подписал публикацию знаменитость.

Фанаты Потапа удивились, увидев такую молодую маму. В комментариях они оставляли имениннице комплименты и большое количество пожеланий. Кроме того, интернет-пользователи отметили схожесть женщины с ее сыном.

"Вау! Ваша мама шикарная женщина", "Красивая мама у вас. Счастья и здоровья ей", "Очень молодая и красивая", "Вы так похожи", "Поздравляем", – писали комментаторы.

Известно, что Людмила Анатольевна очень повлияла на воспитание сына. В прошлом она спортсменка, завоевавшая титул чемпионки мира по подводному плаванию в эстафете. Кроме того, вместе с мужем-военным она с пеленок формировала в Алексее целеустремленность и твердый характер. Как известно, с детства будущий артист занимался плаванием и водным поло, где достиг звания мастера спорта. А вскоре Потап даже получил диплом о высшем образовании по специальности учитель физкультуры.

Коротко о знаменитости:

Потап (Алексей Потапенко) – 40-летний украинский продюсер, автор и исполнитель песен. Родом из Киева. Заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни". Учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment. В браке с Настей Каменских с 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Потап рассказал, чем завершился его конфликт с коллегой по сцене Тиной Кароль. Летом 2021-го на музыкальном фестивале Atlas Weekend, где выступала певица и группа MOZGI, участники коллектива неудачно пошутили про артистку, чем обидели ее.