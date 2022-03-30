Портрет тяжелораненой учительницы из Чугуева на аукционе в США продали за $100 000: деньги пойдут Украине

Портрет Елены Курило продали на престижном американском аукционе Heritage Auctions за 100 тысяч долларов. Учительница была ранена в городе Чугуев (Харьковщина) в результате попадания российской ракеты в жилой дом.

О продаже картины сообщила ее автор Женя Гершман на своей странице в Facebook. Аукционисты и художница решили, что деньги будут направлены на покупку амуниции для украинских защитников.

"Искусство борется против войны в Украине. Я снова начала верить в профессию художника. Эта фотография покорила мир. Это образ женщины, чье лицо было похожим на поле битвы. Интересно, что героиня портрета в день закрытия аукциона смогла сделать операцию, чтобы возобновить зрение", – написала художница.

Видео дня

Торги за право приобрести портрет длились 10 дней. Фото пострадавшей с перемотанной головой, которое сделал американский фотограф Вольфганг Шван, разлетелось по миру. Фотографию опубликовали самые известные СМИ.

Елена Курило 30 лет работала хореографом, а до полномасштабного вторжения России в Украину она была воспитательницей в детском саду. Ракета попала в ее квартиру в Чугуеве 24 февраля.

Женщина стала "лицом войны" России против Украины. Курило рассказала "ТСН", что мечтает вернуть свое зрение и чтобы мировые журналы после выздоровления опубликовали ее фото в вышиванке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, антивоенную картину Бэнкси продали за $106 тысяч. Денежные средства передали детской больнице "Охмадит" в Киеве.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!