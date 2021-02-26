Популярный игрушечный картофель Hasbro стал гендерно-нейтральным

Известная игрушка Hasbro Mr Potato Head (мистер Картофельная голова, – Ред.) станет гендерно нейтральной, так как из ее названия уберут слово "мистер".

Известно, что новую версию популярной Картофельной головы, которая появилась 70 лет назад, выпустят осенью этого года. Об этом сообщает издание BBC.

Hasbro принял такое решение, чтобы "все чувствовали себя желанными гостями в мире Potato Head". Так, гендерно нейтральная игрушка позволит детям "представить и создать свою собственную семью".

По словам генерального менеджера Hasbro Кимберли Бойд, бренд Mr and Mrs "ограничивает как гендерную идентичность, так и структуру семьи".

Напомним, Mr Potato Head – американская игрушка, которая представляет собой пластиковую картофелину, к которой прилагается множество аксессуаров. Их можно прикреплять к "телу" в произвольном порядке. Эта занимательная игрушка появилась на свет в 1949 году благодаря Джорджу Лернеру и впервые была выпущена в продажу компанией "Hasbro" в 1952 году.

Дебют мистера Картофеля в Голливуде состоялся в 1995 году – он получил одну из главных ролей в фильме студии Pixar "История игрушек".

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