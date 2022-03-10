Популярный британский ведущий пошутил о вторжении России в Украину и разозлил зрителей

Британский телеведущий Ричард Мэдли нарвался на критику англичан из-за неуместной шутки о войне в Украине во время утреннего шоу Good Morning Britain. В эфире звезда пошутила по поводу закрытия сети фастфуда McDonald's в России в связи с захватническими военными действиями, назвав страну "свободной от жареного мяса".

Грубый комментарий и смех показался зрителям и коллеге ведущего Сюзанне Рейд неудачными, поэтому они выразили свое возмущение. Об этом написала газета Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Речь в эфире шла о крупных компаниях: McDonald's, Starbucks и Coca Cola, решивших прекратить сотрудничество со страной-оккупантом. Ричард Мэдли объявил, что все СМИ Британии написали об этом, используя "забавные" заголовки.

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"У нас лучшие авторы заголовков в мире, я думаю, и мне нравятся заголовки, и все они говорят об одном и том же сегодня утром. Историю из уходящего из России McDonald's они называют "зоной, свободной от жареного мяса", – смеясь сказал телеведущий.

Отметим, что его коллега комментарий не оценила и, закатив глаза, сразу же перевела тему. Шутка Мэдли не осталась без внимания, однако реакция на нее, несмотря на надежду автора, оказалась отрицательной.

"У Ричарда Мэдли течет слюна, когда он обсуждает войну. Это отвратительно", "Как он пошутил во время войны?", "Лучше разговаривай сам с собой, Ричард", "Когда же Good Morning Britain поймет, что он отвратительный ведущий в любое время, но особенно сейчас? "Это позор", – говорится в сообщениях в Twitter.

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