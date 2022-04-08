Полякову заблокировали в Instagram из-за кадров зверств оккупантов в Украине

Украинскую певицу Олю Полякову заблокировали в Instagram. Все потому, что она публиковала фотографии зверств российских военных в наших городах.

Как сообщила артистка, она и дальше будет освещать ужас, который Путин сделал руками своих военных. Полякова призвала пользователей присоединяться к Facebook.

"У меня заблокировали Instagram!!!! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине!!! Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли! Присоединяйтесь к моей странице здесь на Фейсбуке!" – написала она.

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При попытке зайти на профиль певицы в Instagram сообщается, что страница недоступна.

Как писал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы жила и работала в России, осталась без Instagram. Правда, только в Украине. Ее аккаунт заблокировали в ночь с 21 на 22 марта для украинских интернет-пользователей.