Полякова устроила на пляже фотосъемку в купальниках с 16-летней дочерью

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова поделилась с поклонниками солнечными снимками с отдыха в Турции. Звезда устроила фотосъемку со своей 16-летней дочерью Машей на фоне моря и пляжа.

На официальной странице в Instagram Полякова опубликовала кадры, где она с Машей мило обнимаются и целуются. На фото знаменитость с дочерью позировали в одинаковых слитных купальниках черного цвета, и похвастались стройными фигурами.

"По традиции твиним с Машей", – подписала кадры артистка.

В комментариях под фото пользователи сети засыпали Полякову комплиментами. Поклонники отметили, как ее дочь Маша очень похожа на звездную маму и сравнили их с сестрами.

"Не пойму, сестричка или подружки?!", "Супер и мама и дочь", "Как сестрички", "Какая у вас красивая Маша, вся в маму", – писали фолловеры в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова в коротком платье показала зажигательный танец в Tik Tok. Знаменитость опубликовала ролик, где танцует под ритмичную песню.