Полякова удивила кардинальным перевоплощением. Фото

Украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова решилась на кардинальные изменения и показала новую прическу.

Соответствующее сториз появилось на ее странице в Instagram. Знаменитость позировала в эффектном платье с красивой челкой. Свой образ она дополнила легким макияжем (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Ну что? Как я вам с челкой?", – спросила артистка у своих подписчиков.

Также недавно Оля Полякова показала, как выглядит без макияжа. Она записала короткий ролик, когда сидела в машине. Знаменитость позировала в светло-серой блузке с собранными в хвост волосами, на лице абсолютно не было косметики. Кроме того, исполнительница не стала скрывать, что довольна своей внешностью и нравится себе даже ненакрашенной.

Напомним, в мае 2013 года Оля Полякова выпустила летнюю песню "Шлепки", над видеоработой которой работала команда продюсерского центра Алексея Потапенко (Потап) Mozgi Entertainment. Далее знаменитость презентовала еще один популярный клип, который на YouTube посмотрело более 6 млн человек – песня "Люли".

Как сообщал OBOZREVATEL, старшая дочь Поляковой удивила кардинальной сменой имиджа. Знаменитость покрасила волосы Марии в ярко-рыжий цвет, а результаты работы опубликовала на своей странице в Instagram. Теперь у девушки длинные распущенные волосы цвета меди.