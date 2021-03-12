Полякова призналась, как смогла пережить кризис в жизни. Видео

Известная украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова призналась, что справиться с тяжелым периодом в жизни ей помогла семья.

Об этом она заявила в своем интервью для youtube-канала "Connecting Women". По словам звезды, ей сильно повезло, что у нее в тот момент уже был муж и дети – она отдавала всю свою энергию им.

"За эти пятнадцать лет, которые я билась в стенку головой, у меня были и нервные срывы, и депрессии по этому поводу. Я знаю, что многие артисты через это прошли. Многие проходят по сей день.

Мне ужасно повезло выйти рано замуж, потому что сейчас бы я уже не вышла. Теперь бы у меня просто не хватило на это времени. Это такой бизнес, который требует от тебя всей твоей энергии и всех сил. Я счастлива, что моя семья помогла мне справиться с кризисом", – призналась исполнительница.

Напомним, Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей". Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова показала свой арт под хэштегом "русский стиль". Она предстала с розовыми волосами, заплетенными в косу, и кокошником, который разукрасили множеством предметов – мороженым, ягодами, цветами, пуговицами, смайлами и другим.