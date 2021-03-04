Полякова показала свой арт под хэштегом 'русский стиль'

Украинская певица Оля Полякова показала нарисованный с ней арт, который разместили под хэштегом #russianstyle.

Знаменитость изобразили с кокошником на голове. Соответствующее фото опубликовали на странице в Instagram "Gilevart", которым артистка поделилась в stories (его можно посмотреть ниже).

Так, на арте Полякова предстала с розовыми волосами, заплетенными в косу, и кокошником, который разукрасили множеством предметов – мороженым, ягодами, цветами, пуговицами, смайлами и другим.

Кроме того, сверху работы подписали: "Люли люли" – это известная песня певицы.

Отметим, что арт разместили в сети под хэштегом #russianstyle, который обозначает "русский стиль". По нему можно найти множество фотографий, на которых изображены девушки в традиционных русских костюмах.

К слову, кокошник – старинный русский головной убор в виде гребня вокруг головы, символ русского традиционного костюма.

Напомним, ранее Оля Полякова предстала в новом дерзком образе. Артистка позировала в атласном удлиненном пиджаке, черных кожаных ботфортах на высоком каблуке и коротких шортах.

Мама украинской певицы Оли Поляковой Светлана поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала, как выглядела артистка 16 лет назад. Кадр был сделан во время выписки с роддома Поляковой и ее дочери Маши.

Певица трогательно поздравила свою дочь Марию с 16-летием. Так, на своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь.

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