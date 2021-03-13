Полякова – о скандалах с мужем: царапала лицо, убегала в лес

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, какие у нее отношения с супругом Вадимом, с которым воспитывает двоих дочерей. Артистка рассказала, что у них в паре нередко случаются скандалы – иногда доходило до того, что звезда царапала лицо мужу и даже убегала в лес.

По словам Поляковой, в паре с супругом у них случались бурные скандалы по ее вине – таким образом, она выплескивала неизрасходованную энергию. Артистка призналась, что она истеричка и порой ей нужен невротизм в отношениях, говориться в интервью на YouTube-канале "СЛАВА+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне это нужно было. Я же истеричка. Мне нужен невротизм в отношениях. А ему это совсем не нужно было, он это терпел, но переучил. Допустим, я била посуда о стену – это я не истерила. Сцены ж нет! Негде "Гоп-гоп!" – и я гопала в семье. Била посуду, царапала ему лицо так, что он приходил на работу и говорил, что на него собака прыгнула. Он говорил: "Оля, меня же люди видят". Я говорила: "Ну, придумай что-нибудь, ты же умный", – рассказывала звезда.

Также Полякова рассказывала, что во время ссор она даже убегала в лес и била дорогу посуду в доме. Но после того, как она услышала цену побитого сервиса, артистка стала более рационально думать о последствиях.

"И когда я пришла, а чашка стоит $70, а я набила не знаю на сколько, перестала бить посуду. И так потихонечку стала нормальной. И, конечно же, у меня появилась сцена, где я могла отдать всю свою энергию", – говорила в интервью знаменитость.

Как утверждает Оля, супруг помог ей измениться и научил всему радоваться. По словам артистки, именно Вадим показал ей, что счастье есть каждый день и нет повода грустить.

Стоит отметить, что в 2004 году Полякова вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим. Супруги познакомились на выступлении артистки, которое Оля давала на дне рождения будущего мужа. В 2005 году Полякова родила первенца – дочь Машу, а в 2011 году подарила супругу дочь Алису.

Напомним, Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей". Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,Полякова впервые призналась, что из-за ее родного отца у нее был комплекс. По словам знаменитости, она не общалась с ним и он умер в 2003 году.