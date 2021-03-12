Полякова – о родном отце: он алкоголик, у меня был комплекс

Украинская певица Оля Полякова впервые призналась, что из-за ее родного отца у нее был комплекс. По словам знаменитости, она не общалась с ним и он умер в 2003 году.

Артистка рассказала, что это связано с тем, что ее отец был алкоголиком. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале "СЛАВА+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Моя мама с ним рассталась, когда мне было около шести лет. Его звали Юрием. Он был очень талантливым, а также с тех людей, которых разрушает алкоголизм", – сказала Полякова.

Певица отметила, что из-за алкогольной зависимости у ее папы произошел распад личности. Как оказалось, мужчина умел играть на всех инструментах и поэтому музыкальный талант у знаменитости именно от него.

"Он играл на "халтурах" и именно это его сгубило. У меня, наверное, был какой-то комплекс, так как мне хотелось, чтобы была идеальная семья. Может быть, таки образом я создала свою семью и так долго нахожусь в браке, чтобы компенсировать то, что в детстве у меня не было отца", – подытожила Полякова.

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