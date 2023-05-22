Пока Россия убивает украинских малышей, Лорак придумала новый циничный поступок в поддержку страны-террористки

Пока украинцы оплакивают смерти своих детей от рук российских оккупантов, певица-предательница Ани Лорак решила направить силы на помощь будущему поколению страны-террористки. Артистка заботится, чтобы российские дети жили в любви и достатке, ведь сама выросла в детдоме, на что жалуется всю жизнь.

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Как известно, интернат, где воспитывалась звезда, был в Украине, но помогать она все равно решила россиянам. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Накануне международного дня защиты детей – эксклюзивное исполнение песен из моего нового альбома "Остров". Мое детство прошло в школе-интернате и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой", – заявила путинистка, добавив ссылку на российские фонды.

Эти организации объясняют, что деньги им нужны даже не для выживания детей, а ради "атмосферы любви и достатка". Редакторы сайта также добавили, что взрослые не могут быть счастливыми, когда страдают дети, но почему-то умолчали о страданиях, которые россияне причиняют украинским малышам.

Комментарии к посту, как и ожидалось, артистка закрыла. С справедливой критикой в свою сторону она столкнуться не готова, ведь подобные сборы выглядят очень цинично на фоне новостей об убийствах российскими ракетами маленьких украинцев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Херсоне 17 мая российские военные во время очередного обстрела убили 5-летнего мальчика Севу Кучеренко и его дедушку. Вражеский снаряд разорвался возле детской площадки.

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