Похудевшая солистка группы KAZKA похвасталась формами в обтягивающих лосинах. Фото

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась снимком с отдыха, на котором позировала в обтягивающих лосинах, белой футболке и кепке. Поклонники в комментариях восхитились ее стройной фигурой.

Соответствующую публикацию исполнительница выложила в своем блоге в Instagram. Она была запечатлена в профиль с нижнего ракурса на фоне горного водопада (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кадр знаменитость решила опубликовать по особенному случаю – 3 августа ей исполнилось 29 лет. В честь этого события артистка отправилась в мини-отпуск.

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"Ко Дню Рождения я пожелала только одного: чтобы все мои люди были здоровы и счастливы", – говорится в подписи к фотографии.

"Постройнела, стала еще шикарнее!", "Моя красавица", "Саша, какая вы красивая!", "Просто шикарная", "Ну ничего себе", "Крутая!", "Красотка! Успехов тебе", - написали восторженные фанаты в комментариях под постом.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая, которая ранее заявила, что она квир, попросила своих поклонников внимательно разобраться в этом понятии. По ее словам, не стоит путать квир с каминг-аутом, ведь это совсем разные вещи. Певица решила сделать уточнение после того, как многие фанаты неправильно истолковали ее слова.