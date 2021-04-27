Похудевшая на 20 кг Ребел Уилсон засветилась в обтягивающих брюках. Фото

Знаменитая голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон снялась в фильме "Миндаль и морской конек", и папарацци застали похудевшую знаменитость на съемках в Нью-Брайтоне, Мерсисайд.

Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В новой роли 41-летняя Уилсон продемонстрировала свою фигуру во время сценичного спора с другой женщиной.

Так, актриса появилась на публике в кремовом пальто, белой рубашке и черных облегающих брюках. Кроме того, кинозвезда аккуратно уложила волосы и сделала легкие локоны. Свой образ она дополнила стильными кроссовками.

Отметим, что на данный момент актрисе удалось достичь желаемой отметки на весах – 75 килограммов. В личном блоге Уилсон подробно рассказывает подписчикам о своих успехах, а также подкрепляет слова новыми снимками.

Коротко о знаменитости:

Ребел Уилсон – австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Ее карьера началась с участия в комедийных шоу, затем она дебютировала в фильме 2011 года "Подружки невесты". Далее последовали такие картины как "Свадебный разгром", "Чего ждать, когда ждешь ребенка" и "Удар молнии".

Настоящая слава и любовь зрителей пришли к звезде после участия в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов. Актриса разместила снимки, на которых позировала в облегающем голубом костюме.