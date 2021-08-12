Похудевшая на 20 кг Ребел Уилсон удивила нарядом в белых тонах. Фото

Голливудская комедийная актриса и продюсер Ребел Уилсон, которая похудела на 20 килограммов, поделилась фото с прогулки на яхте. Она позировала в белом наряде на фоне заката.

На своей странице в Instagram звезда выложила соответствующую фотографию. На ней были обтягивающие белые штаны, такого же цвета свитшот с яркой надписью "Беверли-Хиллз" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Завершали летний образ знаменитости распущенные волосы. Она стояла босиком на палубе яхты, положив одну руку на бедро.

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Поклонники в комментариях восхитились новым аутфитом актрисы. Они не пожалели для нее теплых слов. Вот, что они написали:

"Ты выглядишь просто сногсшибательно!", "Какая красивая", "Как ярко", "Ты большая молодец!", "Не могу тобой налюбоваться".

Напомним, что актрисе удалось достичь желаемой отметки на весах – 75 килограммов. В личном блоге Уилсон подробно рассказывает подписчикам о своих успехах, а также подкрепляет слова новыми снимками.

Коротко о знаменитости:

Ребел Уилсон – австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Ее карьера началась с участия в комедийных шоу, затем она дебютировала в фильме 2011 года "Подружки невесты". Далее последовали такие картины как "Свадебный разгром", "Чего ждать, когда ждешь ребенка" и "Удар молнии".

Настоящая слава и любовь зрителей пришли к звезде после участия в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребел Уилсон появилась в розовом обтягивающем наряде. На ней был аутфит светло-розового оттенка, который состоял из кроп-топа и юбки с рисунками в виде красных сердец, а также кардигана. Актриса дополнила образ коричневыми босоножками на каблуке и объемной укладкой. Поклонники в комментариях отметили, что звезда выглядит просто великолепно.