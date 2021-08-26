Украинская блогер стала звездой Instagram после победы над раком. Эксклюзивное интервью

Дарина Митченко стала одной из самых популярных Instagram-блогеров в Украине. После того, как у нее диагностировали тяжелое заболевание – рак, о жизни девушки узнали десятки тысяч людей.

Во время лечения Дарина продолжала вести свой блог, мотивировала и вдохновляла людей. И случилось чудо: благодаря силам украинских медиков молодой женщине удалось победить недуг. Сейчас она ждет первенца. Подробней о своей истории Дарина рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL.

– В прошлом вы пережили страшную болезнь – рак. Расскажите, как смогли вылечиться?

– Да, врачи диагностировали у меня лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы). Было две опухоли – проходила химио- и лучевую терапию. В тот период у меня полностью выпали все волосы и брови. Тогда мне помогли мои родители, а также подписчики в Instagram, которые меня каждый день мотивировали. Это давало силы, чтобы жить. И конечно, благодаря своему позитиву, настрою и мечтам я смогла побороть болезнь. После онкологии я начала больше ценить жизнь – мое отношение ко всему очень сильно поменялось.

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– Почему проходили лечение в Украине, а не за рубежом?

– За рубежом – в три раза дороже.

– Беременность после онкологии: как готовились к вынашиванию малыша? Какие нюансы были у вас во время беременности?

– Скажу сразу, что беременность после онкологии возможна. Не хочу никого обнадеживать, но онкология в большинстве случаев излечима, если ее обнаружить на ранних стадиях. Многие почему-то считают, что рак возникает из-за каких-либо факторов. Не нужно искать причину, поскольку даже ученые еще не до конца выяснили, почему эта болезнь появляется.

После прохождения химио- и лучевой терапии нужно было подождать около 4 лет для того, чтобы забеременеть. Конечно, после выздоровления я посещала на регулярной основе своего онколога, сдавала определенные анализы. И только после того, как мой врач разрешил заводить детей, я решила попробовать.

Уже в сентябре малышка появится на свет, мы с мужем ее очень ждем. Для нас это желанный и долгожданный ребенок. У меня нет токсикоза и других осложнений. Занимаюсь йогой, акваэробикой, много хожу пешком, гуляю, слежу за своим питанием.

– Какие последствия были у вас после прохождения химиотерапии? Как восстанавливались?

– Последствий от химиотерапии было очень много – резкий набор веса из-за гормонов, полностью потеря волос, появились пятна на коже, теле и еще много неприятных моментов.

Лечение от онкологии также бьет и на психологическом уровне – когда человек проходит химиотерапию, психика становится неустойчивой и в такие моменты очень сложно себя настраивать на жизнь.

– Как психологически настроиться на то, что беременность пройдет хорошо?

– Нужно воспринимать как должное, что у многих женщин проходят беременности с осложнениями. Есть и те, кто бегает все девять месяцев, это нормально.

Важно быть готовым к сложностям: не сидеть в "розовых очках", а понимать, что в жизни возможно все. Необходимо настраиваться на то, что ты сможешь справиться с любыми трудностями, какие бы они ни были. И когда ты себя настраиваешь, то зачастую все трудности кажутся не такими и страшными.

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