Подруга арестованной в Дубае украинки получила вести из ОАЭ

Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – получила сообщение на английском языке о том, что украинок депортируют из страны. Отправителя она решила скрыть, затерев имя.

Она сделала скриншот соответствующего сообщения и опубликовала его на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Их депортируют…Только что объявили", – написано там.

В ответ близкая подруга задержанной натурщицы ответила, что с нетерпением ждет ее в Украине.

Ранее выяснилось, что полиция Дубая задержала не 11, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из отелей.

6 апреля моделей посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

В Министерстве иностранных дел заявили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

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