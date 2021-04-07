Подруга арестованной в Дубае украинки получила вести из ОАЭ
Подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – получила сообщение на английском языке о том, что украинок депортируют из страны. Отправителя она решила скрыть, затерев имя.
Она сделала скриншот соответствующего сообщения и опубликовала его на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Их депортируют…Только что объявили", – написано там.
В ответ близкая подруга задержанной натурщицы ответила, что с нетерпением ждет ее в Украине.
Ранее выяснилось, что полиция Дубая задержала не 11, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из отелей.
6 апреля моделей посетил украинский консул. Он также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.
Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
В Министерстве иностранных дел заявили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
подруга одной из арестованных девушек в Дубае – Анастасии – заявила, что модели поехали группой на уикенд и вместе с ними были только фотограф и организатор вечеринки.
Ранее, в сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае. Так, 20--летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам.
Одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.