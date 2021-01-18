Победительница "Холостяка-10" устроила эротическую фотосессию. Фото

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова устроила эротическую фотосессию и поделилась снимком в сети.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором сидит полностью обнаженной (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, Ульянова позирует, сидя на ящике в одних трусиках и прикрывает грудь рукой.

"Когда-то я считала, что это мое самое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно, а как считаете вы?" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, победительница романтического реалити "Холостяк 10"Даша Ульянова рассказала, что завела новые отношения после расставания с героем проекта Максом Михайлюком.