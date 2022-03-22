Победители Евровидения-2021 Måneskin отменили тур по России из-за войны в Украине: мы солидарны с украинским народом

Популярная итальянская рок-группа Måneskin возобновила свой тур LOUD KIDS, который ранее был перенесен из-за пандемии коронавируса. Однако победители Евровидения-2021 посетят не все города из первоначального списка. Музыканты отменили все концерты в России в знак солидарности с украинским народом, который страдает из-за разрушительных и преступных действий российских оккупантов.

К сожалению, по понятным причинам не выступит Måneskin и в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

Рокеров ждет около 50 полноценных концертов для американских и европейских слушателей. Фанаты, планировавшие посетить шоу в Москве и Санкт-Петербурге, могут сдавать билеты. Пока неизвестно, смогут ли они вернуть за них деньги.

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Как отметили знаменитые итальянцы, они понимают, что делать подобное объявление в столь напряженное для всего мира и ужасное для украинцев время неуместно, однако попросили отнестись поклонников с пониманием к такому решению.

"Конечно, очень тяжело делать показательные объявления, пока в Украине идет ужасная война и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у ​​власти, влияющих на жизнь такого количества невинных людей, мы не будем проводить запланированные концерты в России. Мы все должны вместе стоять за мир сейчас и всегда", – сообщили в сети Måneskin.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в РФ стали запрещать концерты российских звезд, высказавшихся против войны в Украине. Также промоутерам отныне не разрешается приглашать на выступления в Россию украинских артистов, которые осудили агрессию Кремля.

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