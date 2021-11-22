Пластический хирург рассказал, какие операции делают украинские политики. Фото

Заслуженный врач в пластической хирургии Дмитрий Слоссер проанализировал фотографии некоторых украинских политиков, сделанные в разные годы их жизни. Сравнив снимки, он рассказал, кто из депутатов прибегал к услугам его коллег.

Об изменениях во внешности отечественных слуг народа Слоссер говорил в эфире утреннего шоу на телеканале "Апостроф". В частности, доктор обсудил "молодую кожу" Николая Тищенко, юный облик Юлии Тимошенко и поднятые брови Ирины Геращенко.

49-летний политик Николай Тищенко, по мнению эксперта, пластические операции не делал. За последние годы он заметно поднабрал массу, но обошелся без хирургических вмешательств, утверждает доктор. Слоссер считает, что хорошо выглядеть в свои годы Николаю помогает правильное сбалансированное питание качественными продуктами.

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"Занимается спортом, нормально питается. Красавец. Это помогает ему сохранить кожу молодой", – прокомментировал профессионал фотографии Тищенко.

Обсудили с доктором и внешность единственной женщины премьер-министра в истории Украины Юлии Тимошенко. Как отметил хирург, 60-летняя политик стала выглядеть моложе. Он предполагает, что Юлия Владимировна делала фейслифтинг. Простыми словами, это подтяжка лица, которая помогает устранить морщины, обвисание кожи, носогубные складки и другие признаки старения. Такая операция возвращает облику юный вид. Ее часто делают звезды шоу-бизнеса в возрасте 40+.

Проанализировав фотографии разных годов государственного и политического деятеля Ирины Геращенко, пластический хирург не увидел особых изменений во внешности 50-летней женщины. Он лишь заметил, что на свежих снимках у депутата по-другому размещены брови.

"Поднять бровь можно с помощью ботокса. Это очень популярная временная косметологическая процедура, которая не подразумевает под собой хирургического вмешательства", – объяснил врач.

Ботокс – это уколы препаратами, которые используются для коррекции мимических морщин и гипергидроза (повышенной потливости).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Юлия Тимошенко появилась на очередном заседании Верховной Рады в эффектном образе. Стильный классический костюм политика могут взять на вооружение многие деловые модницы страны.