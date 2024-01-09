Певец-путинист Александр Скляр назвал Украину 'Антихристом', а российских оккупантов – 'Христовым воинством'

Российский певец Александр Скляр выступил в московском госпитале для раненых террористов по случаю Рождества. В комментарии пропагандистам 65-летний музыкант назвал оккупантов "Христовым войском", а Украину – "Антихрестом в некотором смысле".

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По мнению Скляра, подбитые террористы, получившие отпор на чужой земле, – это российские "герои". Видео с комментариями певца появились в росСМИ.

Россиянин сыграл на гитаре захватчикам в зале, а к тем, кто уже самостоятельно не передвигается, зашел в палаты.

"Наши воины, особенно раненые – это воистину Христовое воинство. Мы боремся с Антихрестом в некотором смысле, с установкой на уничтожение русского мира. Приехать к ним, особенно в этот день – это святая и почетная обязанность для любого артиста", – выдал путинист.

Скляр назвал войну "испытанием для России" и заявил, что уже почти 10 лет не видит в жизни другого предназначения, как петь для оккупантов.

Артист в циничной манере решил причислить к лику святых орду убийц, насильников и мародеров, которым еще повезло вернуться в Москву с ранениями, а не служить удобрением для украинского чернозема.

"Я по-другому не представляю своего существования как музыканта. Все это для меня лично началось еще в октябре 2014 года, когда я приехал в Луганск. Каким я вернулся на большую землю, определило все мое дальнейшее движение", – заявил Скляр.

Как писал OBOZ.UA, в 2016 году Александр Скляр, с вожаком "ДНР" попавший под обстрел у границы Авдеевской промзоны, требовал у террористов 500 тыс. рублей компенсации.

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