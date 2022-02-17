Пэрис Хилтон – 41! Интересные факты из жизни скандальной блондинки Голливуда с 43 размером ноги

Голливудская актриса Пэрис Хилтон 17 февраля отмечает день рождения. Ей исполнился 41 год. Светская львица известна своими скандальными проделками, многочисленными романами, умением зарабатывать миллионы и красиво их тратить.

Звезда пробовала себя в разных сферах: была певицей, актрисой, диджеем, моделью, дизайнером и писательницей. OBOZREVATEL решил рассказать о самых интересных фактах из жизни блондинки, которая живет в шоколаде.

Буллинг в детстве

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Пэрис Хилтон выпустила фильм "This Is Paris" о своем взрослении и развитии. В ленте она рассказала, что ее игра в "глупую девочку" в 2000-х была защитным механизмом, который сформировался из-за психологической травмы. Модель травили сверстники в закрытой школе для проблемных подростков. Она закрылась от окружающих и скрывала от мира свою личность. Хилтон выставляла напоказ стереотипный образ пустой блондинки, от которого не может избавиться до сих пор.

Роскошная жизнь наследницы миллиардеров

Пэрис Хилтон – наследница прадеда Конрада Хилтона, основателя крупнейшей в мире сети гостиниц "Hilton". Девушка оказалась самым скандальным членом своей семьи, ее несуразные проделки известны на весь мир. Она принадлежала к рядам "золотой молодежи", прогуливала школу и зависала в ночных клубах. У богатого дедушки Беронна Хилтона лопнуло терпение и он почти лишил внучку наследства, завещая 97% состояния на благотворительность.

За главную роль в фильме "Блондинка в шоколаде" Хилтон получила гонорар – 1 миллион долларов. По данным СМИ, звезда зарабатывает более 10 миллионов долларов в год от разных проектов, а ее состояние сейчас оценивают в 300 миллионов долларов.

По соцсетям знаменитости можно понять, что она ни в чем себе не отказывает и покупает все самое дорогое и эпатажное. Хилтон является владелицей дома на берегу океана в Малибу и пент-хауса на Манхэттене, а в ее имении в Беверли-Хилз есть отдельный дом для маленьких собачек стоимостью более 300 тысяч долларов. Блондинка также проигрывала миллионы в покер и лечилась от игрозависимости.

Секс-скандал

В 2004 году в свободном доступе в продаже появилось домашнее секс-видео с участием Пэрис Хилтон и ее бойфренда Рика Саломона. Когда пара разошлась, бывший обнародовал кино "Ночь с Пэрис" на DVD-диске. Хилтон сразу же подала иск и отсудила моральную компенсацию. Позже фотографиями с обнаженной актрисой снова поделился ее бывший Том Сайзмор. После этих историй она отреклась от фотосессий "ню" и отказала Хью Хефнеру, который предлагал девушке миллион долларов за съемку в глянце Playboy.

Вождение в пьяном виде

Владелицу элитных авто задержали за вождение в пьяном виде в 2007 году. Кроме того, Хилтон неоднократно попадала в аварию. Актрису арестовали на 45 дней тюрьмы, а также присудили курс лекций о вреде алкоголя, который звезда отказалась пройти. Когда ей вернули права на испытательный срок, она дважды повышала скорость.

Хранение наркотиков

Пэрис Хилтон употребляет химические наркотики. Звезда была арестована в японском аэропорту и депортирована обратно в США. Япония ограничивает въезд на территорию лиц, у которых есть свежие судимости за наркотики. За хранение кокаина Хилтон присудили один год условного срока. При задержании знаменитость соврала, что кошелек с порошком не принадлежит ей, но потом признала свою вину. В Лас-Вегасе светскую львицу также задерживали за курение марихуаны.

Комплекс скандальной блондинки

Пэрис Хилтон заявляла: единственное, что она ненавидит в своем теле – ноги. У звезды 43 размер стопы, но она не стесняется надевать туфли на шпильках. Знаменитость признавалась, что ей очень трудно подбирать обувь, поэтому она решила выпустить коллекцию лодочек большого размера.

Бессчетные романы

В юности Хилтон заводила десятки романов и заботилась, чтобы об интрижках писали все СМИ. Встречалась звезда только с достойными мужчинами: актерами Леонардо Ди Каприо и Крисом Зилка, моделью Джейсоном Шоу, певцом Ником Картером, бизнесменом Парисом Лацисем, миллионером Томасом Гроссом и футболистом Криштиану Роналду.

В 2021 году Пэрис Хилтон впервые официально вышла замуж за Картера Реума. Однако супружеский союз тоже не обошелся без скандалов. Через несколько дней после свадьбы появилась информация, что у жениха есть 9-летняя внебрачная дочь, которую он видел только раз в жизни. Вероятно, Пэрис о ребенке ничего не знала, однако она не перестала публиковать счастливые свадебные фотографии в Instagram.

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