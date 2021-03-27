Пары повторили свадебные фото через десятки лет брака: что у них вышло

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Королева Елизавета II и принц Филипп улыбаются в 1947 и через 60 лет

Счастливые пары, которые поженились десятки лет назад, решили вернуться в прошлое и воссоздать день свадьбы.

Как отпраздновали знаменательное событие супруги спустя годы, смотрите в фотоподборке OBOZREVATEL.

Каролин и Келли недавно отметили бракосочетание снова. Они вместе 50 лет, а их пылкие чувства еще не угасают.

Каролин и Келли недавно отпраздновали 50-летие со дня свадьбы.

Любовь этой пары длится уже более полвека.

Эта пара решила отпраздновать еще раз свою свадьбу на 70-летие брака.

Внучка сфотографировала бабушку и дедушку на годовщину свадьбы.

Пара празднует 60-летие свадьбы.

Они всегда вместе: от игры в парочку детьми до реальной свадьбы и 70 лет брака.

Пара празднует 70 лет супружества

Пара празднует 40-летие женитьбы, воспроизводя свои свадебные фотографии 1975 года.

Пара повторила влюбленные позирования через десятки лет.

Дочь убедила своих родителей воссоздать фотографию через 45 лет, включая то же свадебное платье.

Пара празднует 45-летие свадьбы.

Пара почти через 45 лет после свадьбы. К удивлению невесты, платье все еще подходит.

Пара празднует годовщину свадьбы.

Невеста надела то же свадебное платье через 60 лет.

Пара празднует 60-летие свадьбы.

Пара воспроизводит веселые фотографии со свадьбы.

Пара празднует 50-летие свадьбы.

Супруги повторили нежное фото.

Дочь сфотографировала родителей в похожей позе.

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