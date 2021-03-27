Пары повторили свадебные фото через десятки лет брака: что у них вышло

Счастливые пары, которые поженились десятки лет назад, решили вернуться в прошлое и воссоздать день свадьбы.

Как отпраздновали знаменательное событие супруги спустя годы, смотрите в фотоподборке OBOZREVATEL.

Каролин и Келли недавно отметили бракосочетание снова. Они вместе 50 лет, а их пылкие чувства еще не угасают.

Любовь этой пары длится уже более полвека.

Внучка сфотографировала бабушку и дедушку на годовщину свадьбы.

Они всегда вместе: от игры в парочку детьми до реальной свадьбы и 70 лет брака.

Пара празднует 40-летие женитьбы, воспроизводя свои свадебные фотографии 1975 года.

Дочь убедила своих родителей воссоздать фотографию через 45 лет, включая то же свадебное платье.

Пара почти через 45 лет после свадьбы. К удивлению невесты, платье все еще подходит.

Невеста надела то же свадебное платье через 60 лет.

Пара воспроизводит веселые фотографии со свадьбы.

Супруги повторили нежное фото.

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