Пары повторили свадебные фото через десятки лет брака: что у них вышло
Счастливые пары, которые поженились десятки лет назад, решили вернуться в прошлое и воссоздать день свадьбы.
Как отпраздновали знаменательное событие супруги спустя годы, смотрите в фотоподборке OBOZREVATEL.
Каролин и Келли недавно отметили бракосочетание снова. Они вместе 50 лет, а их пылкие чувства еще не угасают.
Любовь этой пары длится уже более полвека.
Внучка сфотографировала бабушку и дедушку на годовщину свадьбы.
Они всегда вместе: от игры в парочку детьми до реальной свадьбы и 70 лет брака.
Пара празднует 40-летие женитьбы, воспроизводя свои свадебные фотографии 1975 года.
Дочь убедила своих родителей воссоздать фотографию через 45 лет, включая то же свадебное платье.
Пара почти через 45 лет после свадьбы. К удивлению невесты, платье все еще подходит.
Невеста надела то же свадебное платье через 60 лет.
Пара воспроизводит веселые фотографии со свадьбы.
Супруги повторили нежное фото.
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