'Парад позора': Ефросинина высмеяла русских солдат, маршировавших в Москве

Украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко высмеяла русских солдат, которые 9 мая маршировали по площади в Москве. Она назвала мероприятие возле Кремля "парадом позора", а его главу "величайшим терористом сегодняшнего дня".

Несмотря на все вкиды российских политиков и пропагандистские речи диктатора Путина, звезда уверена, что победа в войне будет за Украиной. Такой комментарий появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинка подчеркнула, что парад, устроенный военными преступниками, на фоне трагических событий в Украине выглядит бестолково и цинично.

"Сегодня когда весь мир объединяется в поддержке свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы", – начала она.

Видео дня

Знаменитость добавила, что участие в этом марше приняли преступники, у которых нет ничего человеческого, что стало известно всему миру после их оккупации украинских земель. Однако Ефросинина высмеяла не только солдат, но и зрителей, захлебывающихся в своем восторге агрессивной политикой диктатора.

"Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад позора страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста сегодняшнего дня!" – говорится в посте.

Несмотря на желание России казаться могущественной, проводя помпезные парады, телеведущая убеждена, что вся эта сила – фейк, который разобьется о храбрость украинцев, ежедневно борющихся за правду и независимость. По этой причине агрессор останется в проигрыше, наблюдая за победой героев.

"Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем", – закончила автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России для пропаганды и собственного удовольствия начали использовать детей. Путинисты-родители и работники госорганов устроили "детский парад победы", в котором российский журналист Александр Невзоров увидел старую "цирковую традицию".