Пара превратила старую ферму в роскошный дом за $190 тысяч. Фото до и после

Супруги из юго-западного графства в Англии выкупили старый фермерский дом 19-го века, чтобы превратить его в уютный дом. Помещение обошлось Лейле и Филу в 800 000 тысяч долларов (21 млн грн), в то время как на ремонт они потратили 190 тысяч (5 млн грн).

Пара с двумя детьми изменила до неузнаваемости ферму в георгианском стиле, превратив ее в домик "в стиле Ikea". О том, что изменилось внутри, англичане рассказали в специальном выпуске шоу о ремонтных работах, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На весь ремонт молодые люди планировали потратить не более 20 тысяч долларов, однако в процессе насколько увлеклись, что даже достроили дополнительные комнаты. Всего на перевоплощение дома пара потратила 10 месяцев.

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Подумав, что купленный дом слишком серый и неприветливый, Фил и Лейла решили обновить ремонт и добавить стильную мебель. Они не меняли все детали, а просто придали им современный вид.

Родители превратили заброшенный чердак в уютные комнатки для детей, которые отличаются от других помещений косой крышей. Трехэтажный дом включает в себя гостиную, детские и гостевые комнаты, просторную кухню и даже собственный камин.

Такое дизайнерское решение понравилось не всем зрителям. Некоторые из них даже назвали владельцев преступниками, которые превратили важный памятник архитектуры в очередной американский домик, сообщает источник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, другая пара англичан переделала прицеп грузовика в современный дом на колесах. Такое жилье обошлось им почти в 2 млн. гривен.